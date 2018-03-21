Ag. Tatarusanu: "Da esubero viola a uomo mercato, lo vogliono tutti anche grazie a Paulo Sousa"

Pietro Chiodi, agente di Ciprian Tatarusanu, ha parlato del suo assistito a DigiSport: “Tatarusanu ha delle offerte. Ci sono stati dei colloqui con il Nantes la scorsa settimana per il prolungamento...

Pietro Chiodi, agente di Ciprian Tatarusanu, ha parlato del suo assistito a DigiSport: “Tatarusanu ha delle offerte. Ci sono stati dei colloqui con il Nantes la scorsa settimana per il prolungamento del contratto ma Ciprian non è potuto venie per via del funerale di Astori, così abbiamo rimandato tutto alla prossima. E’ uno dei migliori portieri della Ligue 1, può giocare ancora per 4-5 anni. Il suo valore è aumentato significativamente negli ultimi tempi perché grazie a Paulo Sousa ha migliorato molto il suo gioco con i piedi”.