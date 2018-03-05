Tatarusanu: "Mancanza di minuto di silenzio uno scandalo, nessun rispetto per il mio amico."
Tatatrusanu ha parlato molto arrabbiato dopo la partita del suo Nantes:“E’ stato il peggior giorno della mia vita. Non c’è stato alcun minuto di silenzio per la morte del mio ex compagno e amico David...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 08:46
Tatatrusanu ha parlato molto arrabbiato dopo la partita del suo Nantes:
“E’ stato il peggior giorno della mia vita. Non c’è stato alcun minuto di silenzio per la morte del mio ex compagno e amico Davide Astori. E’ uno scandalo, una mancanza di rispetto assoluta. Dopo un tale dramma il calcio passa in secondo piano. Di partite ne giocheremo molte altre”.