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Tatarusanu: "Mancanza di minuto di silenzio uno scandalo, nessun rispetto per il mio amico."

Tatatrusanu ha parlato molto arrabbiato dopo la partita del suo Nantes:“E’ stato il peggior giorno della mia vita. Non c’è stato alcun minuto di silenzio per la morte del mio ex compagno e amico David...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 08:46
Tatarusanu: "Mancanza di minuto di silenzio uno scandalo, nessun rispetto per il mio amico." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tatatrusanu ha parlato molto arrabbiato dopo la partita del suo Nantes:

“E’ stato il peggior giorno della mia vita. Non c’è stato alcun minuto di silenzio per la morte del mio ex compagno e amico Davide Astori. E’ uno scandalo, una mancanza di rispetto assoluta. Dopo un tale dramma il calcio passa in secondo piano. Di partite ne giocheremo molte altre”.

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