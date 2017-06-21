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La porta della Fiorentina a Sportiello. Per Tatarusanu offerte da Inghilterra, Romania e..Italia

Come riportato da La Nazione, la porta viola il prossimo anno sarà affidata al'ex numero 1 dell'Atalanta Sportiello. E Tatarusanu?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 11:11
La porta della Fiorentina a Sportiello. Per Tatarusanu offerte da Inghilterra, Romania e..Italia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da La Nazione, la porta viola il prossimo anno sarà affidata al'ex numero 1 dell'Atalanta Sportiello. E Tatarusanu? Per lui si pensa un trasferimento in Inghilterra, campionato che affascina molto il ragazzo, in patria alla Steaua Bucarest o sempre in Italia al Torino.

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