La porta della Fiorentina a Sportiello. Per Tatarusanu offerte da Inghilterra, Romania e..Italia
Come riportato da La Nazione, la porta viola il prossimo anno sarà affidata al'ex numero 1 dell'Atalanta Sportiello. E Tatarusanu?
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 11:11
Come riportato da La Nazione, la porta viola il prossimo anno sarà affidata al'ex numero 1 dell'Atalanta Sportiello. E Tatarusanu? Per lui si pensa un trasferimento in Inghilterra, campionato che affascina molto il ragazzo, in patria alla Steaua Bucarest o sempre in Italia al Torino.