Tatarusanu: "Voglio vincere e giocare la Champions con la Fiorentina. A chi mi critica dico..."

Andiamo a Torino per vincere, nonostante il gemellaggio è un campo caldissimo

Il portiere della Fiorentina, Ciprian Tatarusanu ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, queste le sue parole più importanti. Ciprian è un personaggio ambizioso e punta in alto sia a livello personale che di squadra: 'Mi piacerebbe fare la Champions e vincere un trofeo con la Fiorentina e disputare i mondiali, sarebbe la prima volta". Sulle critiche che gli sono state rivolte: "Ci sono giornate buone e altre meno. Gli errori di un portiere poi sono quelli che si notano per primi. L’importante è affrontare tutto con equilibrio e lavorare sempre col massimo dell’impegno. In ogni caso a me piace quello che faccio, è la mia vita. A Torino andiamo per vincere, è un campo molto difficile e giocare li non è facile nonostante il gemellaggio"