La Roma delusa da Olsen punta su Tatarusanu, ingaggio vicino a parametro zero

Secondo Gazeta Sporturilor, Claudio Ranieri sarebbe un grande estimatore del portiere del Nantes, ex Fiorentina, e starebbe caldeggiando il suo arrivo nella capitale.«Le deludenti prestazioni di Robin...

Secondo Gazeta Sporturilor, Claudio Ranieri sarebbe un grande estimatore del portiere del Nantes, ex Fiorentina, e starebbe caldeggiando il suo arrivo nella capitale.

«Le deludenti prestazioni di Robin Olsen nel campionato italiano hanno costretto la Roma a cercare un sostituto». Esordisce così 'Gazeta Sporturilor', il più longevo quotidiano sportivo rumeno, nell'articolo in cui afferma che Ciprian Tatarusanu sarebbe ad un passo dal trasferimento, a parametro zero, nella Capitale.

Alla base della scelta, secondo il giornale di Bucarest, ci sarebbero sostanzialmente tre motivi: operazione a parametro zero, affidabilità di un calciatore che conosce la Serie A (tre anni con la Fiorentina) ed il legame con Ranieri (fu proprio lui a portarlo al Nantes, club con cui milita tuttora).

Un arrivo che sarebbe caldeggiato anche da Lobont, che avrebbe rassicurato i dirigenti della Roma con i quali ha mantenuto ottimi rapporti, e favorito da un ulteriore fattore: gli 1,2 milioni richiesti d'ingaggio, sarebbero infatti gli stessi percepiti da Olsen.

Corrieredellosport.it