Tatarusanu, il rumeno è tra i migliori 20 portieri d'Europa. La statistica..

Secondo una statistica fatta dalla UEFA Ciprian Tatarusanu è uno tra i 20 portieri migliori d'Europa. La statistica si basa sulle partite concluse senza..

Ciprian Tatarusanu è probabilmente alla fine del suo ciclo con la maglia viola. Il rumeno può però vantare un piccolo record che la UEFA gli ha riconosciuto. Secondo le statistiche del "clean sheet" (partite concluse senza aver subito gol) infatti, il portiere viola si piazza al 17' posto tra i 20 dei migliori portieri d'Europa. Nelle prime posizioni spiccano anche i sempreverdi Buffon (3') e Casillas (1')

Ecco tutta la classifica:

1. Iker Casillas (Porto), 22 gare senza gol su 40

2. André Onana (Ajax), 21 gare senza gol su 41

3. Ederson (Benfica), 19 gare senza gol su 31

3. Jan Oblak (Atlético Madrid), 19 gare senza gol su 35

3. Gianluigi Buffon (Juventus), 19 gare senza gol su 36

3. Brad Jones (Feyenoord), 19 gare senza gol su 36

3. Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), 19 gare senza gol su 36

8. Yohann Pelé (Olympique Marsiglia), 17 gare senza gol su 34

8. Sergio Rico (Siviglia), 17 gare senza gol su 39

10. Manuel Neuer (Bayern Monaco), 16 gare senza gol su 35

10. Hugo Lloris (Tottenham), 16 gare senza gol su 37

10. Marc-André ter Stegen (Barcellona), 16 gare senza gol su 41

10. Danijel Subašić (Monaco), 16 gare senza gol su 44

14. Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), 15 gare senza gol su 22

14. Igor Akinfeev (CSKA Mosca), 15 gare senza gol su 30

14. Jeroen Zoet (PSV Eindhoven), 15 gare senza gol su 34

17. Ciprian Tătărușanu (Fiorentina), 15 gare senza gol su 38

17. Anthony Lopes (Lione), 15 gare senza gol su 44

19. Evgen Borovyk (Karpaty Lviv), 14 gare senza gol su 26

20. Thibaut Courtois (Chelsea), 13 gare senza gol su 32