Chivu: "Con Tata vincete la coppa, Hagi diverso dal padre..."

L'ex difensore Cristian Chivu, un passato con le maglie di Roma e Inter, ha parlato così del suo connazionale Tatarusanu, ieri, in occasione della Partita Mundial: "E’ un grande portiere ed è molto br...

L'ex difensore Cristian Chivu, un passato con le maglie di Roma e Inter, ha parlato così del suo connazionale Tatarusanu, ieri, in occasione della Partita Mundial: "E’ un grande portiere ed è molto bravo. Quando giochi in quel ruolo non hai mai vita facile e qualche sbaglio lo puoi anche fare. Secondo me con la Fiorentina, Ciprian ha fatto due stagioni meravigliose: è il portiere giusto per puntare all’Europa League. Hagi? Sta crescendo, avrà sicuramente la sua opportunità per giocare prima o poi nella Fiorentina. Tutti si aspettano grandi cose da lui in Romania, anche se è un calciatore diverso dal padre. E’ un grande talento e penso che sia nell’ambiente giusto per crescere al meglio".