Tatarusanu si ritira. L'ex portiere della Fiorentina dice addio al calcio: "Ti ho sempre messo al primo posto"

Con un messaggio pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram, Ciprian Tatarusanu ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all'età di 38 anni. Il portiere rumeno ha difeso la porta della Fiore...

Con un messaggio pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram, Ciprian Tatarusanu ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all'età di 38 anni. Il portiere rumeno ha difeso la porta della Fiorentina tra il 2014 ed il 2017 ma ha anche giocato con il Milan in Italia ed in Francia con le maglie di OL e Nantes. Queste le sue parole:

"Calcio, lo sport più bello del mondo che ho avuto la fortuna e l'onore di giocare! Ti ho dato tutto me stesso dai primi giorni a oggi, ti ho sempre messo al primo posto e tu mi hai ricompensato di conseguenza. Grazie per i bei momenti ma soprattutto per quelli difficili, mi hanno reso l'uomo che sono oggi! E per tutti i tifosi, allenatori, compagni di squadra, avversari, leader, arbitri, giornalisti che ho incrociato. Ho cercato di trattarli con rispetto e spero di esserci riuscito. A chi verrà d'ora in poi auguro buona fortuna! Ho iniziato 30 anni fa e mi fermo oggi. Grazie di tutto!".

PALLADINO AI RIPARI PER RISOLVERE I PROBLEMI IN DIFESA: LE PAROLE DI GOSENS

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