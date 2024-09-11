Fiorentina e problemi difensivi, Gosens conferma: "In questi 10 giorni abbiamo lavorato solo sulla difesa"

Le prime uscite stagionali della Fiorentina hanno evidenziato lacune nel reparto difensivo. Robin Gosens ha annunciato che il focus di mister Palladino nel corso di questa sosta per le Nazionali è stato proprio sulla difesa

Nel corso della conferenza stampa di presentazione Robin Gosens ha risposto ad una domanda sui problemi riscontrati dalla Fiorentina in difesa. Il nuovo esterno Viola ha affermato che il lavoro proposto da mister Palladino durante la sosta si è concentrato principalmente proprio sugli automatismi difensivi. Queste le dichiarazioni di Gosens:

"Il focus di questi 10 giorni è stato solo sulla fase difensiva, lo scorso anno si è giocato con la difesa a 4 e con la difesa a 3 le differenze sono tante. I centrali stanno capendo molto le idee del mister. Dal primo momento Parisi mi ha dato qualche consiglio su come inserirmi bene, cerco di mettermi a sua disposizione, se posso dargli qualche consiglio lo faccio volentieri."

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI ROBIN GOSENS

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