Corvino aspetta di ricevere offerte per Badelj, Tatarusanu, Kalinic e Ilicic
Sono tutti sul mercato. Ma offerte ufficiali ancora non sono arrivate...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 11:17
Come riporta il Corriere Fiorentino in questo mese Corvino cercherà acquirenti per Kalinic, Ilicic, Badelj e Tatarusanu. Dopo gli acquisti di Vitor Hugo e Milenkovic (13 milioni complessivi), c’è bisogna di vendere prima di comprare ancora. Ma al di là di qualche timido sondaggio, il mercato sembra interessato solo a Bernardeschi. Proprio l’unico che la Fiorentina vorrebbe tenersi stretto.