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Corvino aspetta di ricevere offerte per Badelj, Tatarusanu, Kalinic e Ilicic

Sono tutti sul mercato. Ma offerte ufficiali ancora non sono arrivate...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 11:17
Corvino aspetta di ricevere offerte per Badelj, Tatarusanu, Kalinic e Ilicic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta il Corriere Fiorentino in questo mese Corvino cercherà acquirenti per Kalinic, Ilicic, Badelj e Tatarusanu. Dopo gli acquisti di Vitor Hugo e Milenkovic (13 milioni complessivi), c’è bisogna di vendere prima di comprare ancora. Ma al di là di qualche timido sondaggio, il mercato sembra interessato solo a Bernardeschi. Proprio l’unico che la Fiorentina vorrebbe tenersi stretto.

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