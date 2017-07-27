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Ufficiale, Tatarusanu è un nuovo calciatore del Nantes

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciprian Tatarusanu (classe ’ 86) all' F.C. Nantes

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 13:56
Ufficiale, Tatarusanu è un nuovo calciatore del Nantes - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tatarusanu
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Ora è ufficiale, Ciprian Tatarusanu non è piú un calciatore della Fiorentina. Il club viola lo fa sapere attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'ex numero 1 vola in Francia, al Nantes

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciprian Tatarusanu (classe ’ 86) all' F.C. Nantes

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