Ufficiale, Tatarusanu è un nuovo calciatore del Nantes
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciprian Tatarusanu (classe ’ 86) all' F.C. Nantes
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 13:56
Ora è ufficiale, Ciprian Tatarusanu non è piú un calciatore della Fiorentina. Il club viola lo fa sapere attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'ex numero 1 vola in Francia, al Nantes
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciprian Tatarusanu (classe ’ 86) all' F.C. Nantes