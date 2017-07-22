Tata come Vecino: non gioca contro il Bari e si allena con le riserve. Plusvalenza Corvino entro poco?

Anche Ciprian Tatarusanu si allena con gli esuberi e le riserve, così come Matias Vecino, a Moena. E, come il centrocampista, non giocherà oggi contro il Bari. Un ulteriore indizio della partenza del...

Anche Ciprian Tatarusanu si allena con gli esuberi e le riserve, così come Matias Vecino, a Moena. E, come il centrocampista, non giocherà oggi contro il Bari. Un ulteriore indizio della partenza del portiere, fortemente voluto dal Nantes di Ranieri. Corvino fiuta la plusvalenza: giunto a zero euro dalla Steaua Bucarest, ora può partire facendo far cassa alla viola.