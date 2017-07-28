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Tatarusanu: "Sono qui grazie a Ranieri, il Nantes è un club importante con tifosi appassionati"

Sarà importante giocare qui per essere il portiere titolare anche con la nazionale rumena

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:53
Tatarusanu: "Sono qui grazie a Ranieri, il Nantes è un club importante con tifosi appassionati" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ciprian Tatarusanu, una volta conclusa la sua esperienza con la maglia della Fiorentina, è stato presentato come nuovo giocatore del Nantes. Queste le sue prime parole in terra francese: "Qui grazie a Claudio Ranieri, allenatore d'esperienza, e per la reputazione del club. Sarà importante giocare qui per essere il portiere titolare anche con la nazionale rumena".

Prosegue sempre sulla sua nuova squadra: "Ho parlato con Viorel Moldovan che mi ha detto belle cose sul Nantes, che è un club importante e con tifosi appassionati".

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