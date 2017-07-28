Tatarusanu: "Sono qui grazie a Ranieri, il Nantes è un club importante con tifosi appassionati"

Sarà importante giocare qui per essere il portiere titolare anche con la nazionale rumena

Ciprian Tatarusanu, una volta conclusa la sua esperienza con la maglia della Fiorentina, è stato presentato come nuovo giocatore del Nantes. Queste le sue prime parole in terra francese: "Qui grazie a Claudio Ranieri, allenatore d'esperienza, e per la reputazione del club. Sarà importante giocare qui per essere il portiere titolare anche con la nazionale rumena".

Prosegue sempre sulla sua nuova squadra: "Ho parlato con Viorel Moldovan che mi ha detto belle cose sul Nantes, che è un club importante e con tifosi appassionati".