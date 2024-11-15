Vecino su Sarri: "Mi ha insegnato tanto ad Empoli. Dopo lui sono tornato a Firenze per fare il titolare"

L’ex centrocampista della Fiorentina, Matias Vecino, attualmente in forza alla Lazio, ha parlato ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ed è intervenuto parlando e riflettendo sulla sua esperienza a Firen...

L’ex centrocampista della Fiorentina, Matias Vecino, attualmente in forza alla Lazio, ha parlato ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ed è intervenuto parlando e riflettendo sulla sua esperienza a Firenze e di quanto abbia inciso la figura di Maurizio Sarri nella sua carriera da calciatore:

“Mi ha cambiato la carriera. Io non avevo ancora trovato continuità, poi lui mi ha disegnato un ruolo e insegnato tante cose a livello tattico. È stato il primo anno in cui ho fatto 40 partite di fila e tutte dal primo minuto. Da lì sono tornato alla Fiorentina già pronto per fare il titolare. Sarri mi ha voluto diverse volte a Napoli, poi ci siamo ritrovati qui alla Lazio e mi ha dato la possibilità di rivalutarmi come giocatore affidabile".

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