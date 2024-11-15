DT Cesena: "Vogliamo tenere Shpendi fino a Giugno, ma a Gennaio qualche squadra verrà a bussare"

Il nome di Cristian Shpendi è uno dei più caldi sul fronte mercato visto l’ottimo inizio di stagione in Serie B con la maglia del Cesena. l’attaccante classe 2003 infatti è finito nel mirino di divers...

Il nome di Cristian Shpendi è uno dei più caldi sul fronte mercato visto l’ottimo inizio di stagione in Serie B con la maglia del Cesena. l’attaccante classe 2003 infatti è finito nel mirino di diversi club di Serie A fra cui una Fiorentina che lo vorrebbe già a gennaio per ricoprire il ruolo di vice-Kean e anticipare così la concorrenza di Napoli, Atalanta, Torino, Lecce, Cagliari e Como.

Difficile però che il Cesena, attualmente quarto, possa privarsi a metà stagione di una delle sue stelle come del resto sottolineato in più di un’occasione della società romagnola. Nei giorni scorsi, a margine del premio "La Clessidra, il responsabile dell'area tecnica del Cesena Massimo Agostini ha infatti parlato così della situazione dell’italo-albanese:

"Sta facendo una crescita molto accelerata, è un ragazzo che ha la cultura del lavoro, molto educato che vuole arrivare ma lavorando. Sta facendo bene, è il capocannoniere di questa Serie B. Noi siamo contenti, cerchiamo di proteggerlo e il mister lo fa lavorare per farlo crescere. Lui può essere un attaccante che in futuro può far parlare di sé".

A gennaio può essere pronto per un salto in Serie A?

"Qualche squadra verrà a bussare per informazioni ma penso che l'intenzione della proprietà fino a giugno è tenerlo a Cesena. Poi quello che succederà a gennaio lo scopriremo fra un po'". Lo scrive Tuttomercatoweb

INTERVISTA A BORJA

https://www.labaroviola.com/borja-valero-non-potevo-ritirarmi-con-la-retrocessione-della-fiorentina-con-firenze-amore-a-prima-vista/276945/