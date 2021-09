Vecino: “Sempre una grande emozione tornare a Firenze, visti i posti del mio cuore”

Ex della Fiorentina, Matias Vecino partirà in panchina questa sera al Franchi nell’Inter, ma racconta a Dazn le sue emozioni nel tornare nel capoluogo toscano: “Tante cose, ho rivisto dal pullman i primi posti dove sono stato. Dopo le visite mediche sono andato a mangiare in un ristorante di fronte al Franchi, ricordo tutto molto bene. L’anno scorso sono stato fuori per infortunio, non sono quasi mai stato a disposizione. Questa sarà una stagione importante per me, voglio trovare continuità e quando stai bene fisicamente è più facile avere rendimento”. Lo riporta TMW

“SCELTO DI RIMANERE ALLA FIORENTINA ANCHE GRAZIE A ITALIANO” PARLA VLAHOVIC