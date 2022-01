Secondo quanto riporta da La Nazione, la voce dell’ultima ora in casa viola è quella di Matias Vecino, se il centrocampista uruguaiano dell’Inter non troverà nessuna sistemazione nelle ultime ore, il prestito alla Fiorentina può essere una soluzione alla quale la società viola non si tirerebbe indietro. Forse una suggestione, forse no. Vedremo

OGGI LA RISPOSTA PER AGUSTIN ALVAREZ