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Vecino ha concluso le visite mediche, nel pomeriggio la firma e l'ufficialità

Una volta ottenuto il riconoscimento dell'idoneità sportiva arriverà anche la firma di Vecino sul contratto e l'ufficialità del trasferimento in nerazzurro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2017 12:39
Vecino ha concluso le visite mediche, nel pomeriggio la firma e l'ufficialità - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Matias Vecino è quasi ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il centrocampista proveniente dalla Fiorentina, infatti, ha da poco concluso le visite mediche di rito presso la clinica Humanitas di Rozzano. Successivamente, nel pomeriggio, dovrebbe arrivare anche la tanto attesa firma sul contratto e l'ufficialità del trasferimento, il tutto una volta ottenuto il riconoscimento dell'idoneità sportiva da parte del CONI.

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