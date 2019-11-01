A Milano per vincere, ma senza spazio. Borja e Vecino pronti a lasciare l'Inter. Idea per i viola?

Nell’Inter di Antonio Conte non sembra esserci spazio per i due ex Fiorentina Borja e Vecino che, come riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta sembra essere già pronto a piazzare con lo scopo di rinf...

Nell’Inter di Antonio Conte non sembra esserci spazio per i due ex Fiorentina Borja e Vecino che, come riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta sembra essere già pronto a piazzare con lo scopo di rinforzare la rosa già a gennaio. In realtà l’esclusione di Vecino arriva un po’ a sorpresa, visto che l’uruguaiano aveva fatto vedere buone cose con Spalletti, mentre lo spagnolo non ha accettato altre destinazioni nella finestra estiva ed è partito indietro nelle gerarchie. In estate si era parlato di un possibile interessamento della Fiorentina proprio per lui, con il suo procuratore che ha sempre smentito categoricamente. Il legame con Firenze però è speciale, così come quello di Vecino. Possono essere i giocatori giusti per dare a Montella un giusto ricambio?