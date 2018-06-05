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Cottarelli: “Inter, se prendi il centrocampo della Fiorentina non lotti per lo scudetto”

Per quattro giorni presidente del consiglio dei ministri, Carlo Cottarelli, tifoso interista ha parlato della sua squadra alla Gazzetta dello Sport: "Con tutto il rispetto, se prendi Borja Valero e Ve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 09:24
Cottarelli: “Inter, se prendi il centrocampo della Fiorentina non lotti per lo scudetto” - La firma sul contratto di Borja Valero nel ritiro dell'Inter e la maglia numero 20
La firma sul contratto di Borja Valero nel ritiro dell'Inter e la maglia numero 20
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Per quattro giorni presidente del consiglio dei ministri, Carlo Cottarelli, tifoso interista ha parlato della sua squadra alla Gazzetta dello Sport: "Con tutto il rispetto, se prendi Borja Valero e Vecino dalla Fiorentina, non puoi pensare di lottare per lo scudetto. Con uno come Strootman, magari sì”.

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