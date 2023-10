Sarri si coccola l’ex Fiorentina: “Vecino è un assegno circolare. Non è Milinkovic ma ha qualità ed è affidabile”

Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato così del man of the match di Lazio-Atalanta, l’ex Fiorentina Matias Vecino.

Cosa ha detto a Vecino per farlo rimanere?

“Le parole esatte? «Vecio non rompere i coglioni, non puoi andare via, saluta tutti». Se lo hai in rosa è un assegno circolare: prima o poi durante la stagione vai a incassare. Sono 6-7 mesi l’anno in cui sta bene ed è affidabile. Non è mai stato un giocatore da doppia cifra come Milinkovic. Ha due grandi qualità: è forte nel giocare di testa e poi è forte negli inserimenti.”

