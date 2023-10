Atalanta perde e Gasperini se la prende con i suoi: “Devono lavorare per giocare a questi livelli”

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua Atalanta contro la Lazio:

“All’inizio siamo partiti piano rispetto alla Lazio ed abbiamo compromesso la partita ma poi siamo cresciuti rimontando la gara. Nel finale la fatica per qualcuno ha fatto la differenza. Paghiamo la non prontezza di tutti. L’Atalanta ha fatto un’ottima partita e dispiace ancora di più per questo, peccato ma sappiamo che per qualche nuovo arrivato c’è ancora da lavorare per giocare a questi livelli. Abbiamo giocato 3 partite in settimana contro Juventus, Sporting Lisbona e Lazio con la stessa squadra.

Lookman? Ingesso di Lookman unica nota stonata. L’ho visto seccato per l’esclusione anche se ha giocato 90 minuti a Lisbona. Non allineato con i suoi compagni, quasi come il dover entrare per lui sia una cosa da non dover accettare.”

IGOR TROVA I PRIMI MINUTI CON IL BRIGHTON: INIZIO DI STAGIONE SOTTOTONO