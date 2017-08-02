Vecino: "Grazie Fiorentina, è stata una grande esperienza. I tifosi viola mi hanno sempre sostenuto e rispettato"

Grazie alla società, a tutte le persone che lavorano nel club e agli allenatori che ho avuto" così Matias Vecino saluta il mondo viola

Matias Vecino, da oggi un nuovo giocatore dell'Inter ha salutato e ringraziato tutti su Twitter, queste le sue parole:

"Grazie per questi anni passati insieme, è stata per me una grandissima esperienza sia a livello umano che professionale. Grazie società, dirigenti e tutte le persone che lavorano nel club e che mi hanno reso tutto più semplice. Grazie a tutti gli allenatori e compagni con cui abbiamo passato momenti belli e brutti ma sempre uniti nella stessa direzione. Per ultimo grazie ai tifosi per il grande rispetto e sostegno che mi avete sempre dimostrato".