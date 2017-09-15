Spalletti: "Borja Valero sarebbe titolare anche nel Barcellona. A Roma vicini a comprare sia lui che Vecino"

Borja sarebbe titolare in tutte le squadre. Tutto volevano in squadra lui e Vecino" così Luciano Spalletti tecnico dell'Inter

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia di Crotone - Inter, queste le sue parole su Vecino e Borja Valero:

"Borja e Vecino li volevano un po' tutti. Già l'anno scorso alla Roma eravamo stati vicini ai due. Sono calciatori che erano sul taccuino di tutti, io li ho levati perché i voglio avere con me. Sono forti e hanno dato un grande contributo alla Fiorentina, come spero facciano anche quest'anno all'Inter. Sarà un campionato duro e abbiamo bisogno di calciatori di questo livello.

Borja sa stare da tutte le parti, se lo metti nel Barcellona gioca pure lì, se lo metti in un’altra squadra dove giocano la palla la gioca ancora meglio. Sono i passaggi ‘inutili’ che poi fanno nascere l’azione. Il giocatore non si sente importante se fa il passaggio inutile, cerca assist e gol perché quello viene riconosciuto, ma io guardo anche i 70 palloni che tocca un giocatore e di quelli 68 sono buoni, anche se apparentemente inutili, perché quelli sono importanti"