Vecino: "La voce di Astori si sentiva più di quella del mister. E' stato un grande compagno..."

Matias Vecino, ex compagno di Davide Astori alla Fiorentina, ha parlato a Il Giornale: "È stata una cosa terribile. L’ho conosciuto prima a Cagliari e poi a Firenze e posso dire che era una persona pe...

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2018 12:08

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