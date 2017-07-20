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Striscione a Moena: "Berna, Nikola e Vecino strisciati ben pagati, come a Firenze mai amati"

I tifosi della Fiorentina non ci stanno per le ripetute cessioni e adesso se la prendono con i giocatori. Ecco lo striscione appeso a Moena

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 19:27
Striscione a Moena: "Berna, Nikola e Vecino strisciati ben pagati, come a Firenze mai amati" -
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La protesta contro tutti quelli che stanno lasciando la Fiorentina arriva anche a Moena nel ritiro della squadra viola. Nel pomeriggio altro striscione dei tifosi viola: "Berna, Nikola e Vecino strisciati ben pagati, come a Firenze mai amati"

Lo striscione appeso al campo di allenamento della Fiorentina a Moena contro Kalinic, Bernardeschi e Vecino

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