Striscione a Moena: "Berna, Nikola e Vecino strisciati ben pagati, come a Firenze mai amati"
I tifosi della Fiorentina non ci stanno per le ripetute cessioni e adesso se la prendono con i giocatori. Ecco lo striscione appeso a Moena
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 19:27
La protesta contro tutti quelli che stanno lasciando la Fiorentina arriva anche a Moena nel ritiro della squadra viola. Nel pomeriggio altro striscione dei tifosi viola: "Berna, Nikola e Vecino strisciati ben pagati, come a Firenze mai amati"