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Antognoni: "Borja Valero e Vecino sono voluti andar via da Firenze. Possiamo essere la sorpresa del campionato"

Sogno di vincere un trofeo e di vedere un attaccante viola vincere il titolo di capocannoniere" così Giancarlo Antognoni a Tuttosport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 09:43
Antognoni: "Borja Valero e Vecino sono voluti andar via da Firenze. Possiamo essere la sorpresa del campionato" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:

"Mi auguro che la Fiorentina possa essere la squadra rivelazione del campionato. Tifosi e critici dovranno aver pazienza, siamo una squadra giovane e di prospettiva, a dimostrazione dell'attaccamento dei Della Valle.

E Pioli è l'allenatore giusto. Vorrei tanto vincere un trofeo da dirigente ma la concorrenza è tanta.

Spero che un attaccante viola possa lottare per diventare capocannoniere, uno tra Babacar e Simeone, gli argentini a Firenze hanno sempre fatto bene.

Chiesa? Saprà reggere le pressioni della riconferma, è un punto di riferimento.

Borja e Vecino? A Firenze è finito un ciclo importante. C'è chi è voluto andarsene senza essere costretto, sia chiaro".

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