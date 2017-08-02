Ufficiale: Matias Vecino ceduto a titolo definitivo all'Inter
Il Club nerazzurro ha pagato la cifra stabilita dalla clausola rescissoria. La Società viola fa i migliori auguri a Matias per il prosieguo della sua carriera
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 11:15
L'avventura di Matias Vecino con la maglia viola è ufficialmente giunta al capolinea, come si apprende dal comunicato comparso sul sito ufficiale violachannel.tv: "ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo definitivo, del calciatore Matias Vecino all’FC Internazionale Milano. Il Club nerazzurro ha pagato la cifra stabilita dalla clausola rescissoria. La Società viola fa migliori auguri a Matias per il prosieguo della sua carriera".