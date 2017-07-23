Corvino ai tifosi viola: "State tranquilli, arriveranno anche gli acquisti". Nei prossimi giorni le cessioni saranno ufficiali
Da domani saranno formalizzate ufficialmente tutte le cessioni, poi finalmente ci saranno gli acquisti. Corvino rassicura tutti
Corvino tornerà a Milano per vendere Kalinic al Milan e Vecino all’Inter. Ieri il Dg ha rassicurato i tifosi, presenti ieri mattina nella piazza principale di Moena. “State tranquilli, i giocatori arriveranno. Dopo le partenze, ci saranno gli arrivi” ha detto a più riprese a chi manifestava scetticismo.
Sull’agenda di Corvino ci sono la definizione ufficiale della cessione di Bernardeschi (domani sono fissate le visite mediche), il perfezionamento degli acquisti di Eysseric e Veretout e le risposte in arrivo dall’Inter sulla clausola per Vecino che oggi potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter.
Più complesso il discorso da riprendere con il Milan per Kalinic. I rossoneri sono vigili pure su Belotti, ma torneranno a bussare alla porta per il croato. Spetterà a Corvino valutare se l’offerta del Milan sarà soddisfacente ed eventualmente virare sul sostituto individuato in Simeone (Zapata è l’alternativa). Fiorentina e Milan potrebbero parlarsi anche per Badelj che piace a Montella. Gli interessi di Corvino, comunque, riguardano tutti i reparti e se per le corsie esterne Jesì Rodriguez del Psg rimane obiettivo, a centrocampo una delle idee del Dg porta a Fofana. L’Udinese lo valuta oltre 10 milioni, su di lui ci sarebbe anche il Torino. Milic è andato all’Olympiakos, Corvino si concentrerà così anche sul terzino sinistro.
Corriere fiorentino