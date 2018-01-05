Inter incerottata a Firenze: dentro Ranocchia e Santon da subito, Borja trequartista e Vecino in mezzo

Cancelo a destra, Santon a sinistra in vantaggio su Nagatomo, Ranocchia accanto a Skriniar. La linea difensiva dell’Inter contro la Fiorentina stasera sarà questa. Out Miranda e D’Ambrosio. E per di p...

A cura di Redazione Labaroviola 05 gennaio 2018 11:22

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