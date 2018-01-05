Inter incerottata a Firenze: dentro Ranocchia e Santon da subito, Borja trequartista e Vecino in mezzo
Cancelo a destra, Santon a sinistra in vantaggio su Nagatomo, Ranocchia accanto a Skriniar. La linea difensiva dell’Inter contro la Fiorentina stasera sarà questa. Out Miranda e D’Ambrosio. E per di p...
Cancelo a destra, Santon a sinistra in vantaggio su Nagatomo, Ranocchia accanto a Skriniar. La linea difensiva dell’Inter contro la Fiorentina stasera sarà questa. Out Miranda e D’Ambrosio. E per di più, Ranocchia non sta neanche bene. Si trascina infatti un problema agli addominali obliqui dal brutto colpo subìto nel finale del primo tempo del match contro la Lazio. Davanti Icardi, con Candreva e Perisic sulle corsie. In mezzo l’unico dubbio nel 4-2-3-1 di Spalletti. Ieri il tecnico nerazzurro ha provato Borja Valero alle spalle di Icardi, con la diga Vecino-Gagliardini davanti alla difesa. Altra probabile panchina dunque per Brozovic.Lo riporta la Gazzetta d