Vecino è dell'Inter, alla Fiorentina 12 milioni quest'anno, dodici il prossimo. Al calciatore un quadriennale da 3 milioni
Manca solo l'annuncio ufficiale della società nerazzurra, tutti i dettagli economici del passaggio di Matias Vecino all'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 16:59
Ormai ci siamo Matias Vecino nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore dell’Inter, che verserà nelle casse della Fiorentina l’intera cifra prevista dalla clausola: 24 milioni con pagamento biennale (12 quest’anno e 12 il prossimo). Domani le visite mediche, dopo di che Vecino firmerà un contratto di quattro anni da 2,5 milioni a salire fino a 3 (diritti d’immagine compresi).
Gianlucadimarzio.com