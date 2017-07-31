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Vecino è dell'Inter, alla Fiorentina 12 milioni quest'anno, dodici il prossimo. Al calciatore un quadriennale da 3 milioni

Manca solo l'annuncio ufficiale della società nerazzurra, tutti i dettagli economici del passaggio di Matias Vecino all'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 16:59
Vecino è dell'Inter, alla Fiorentina 12 milioni quest'anno, dodici il prossimo. Al calciatore un quadriennale da 3 milioni - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ormai ci siamo Matias Vecino nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore dell’Inter, che verserà nelle casse della Fiorentina l’intera cifra prevista dalla clausola: 24 milioni con pagamento biennale (12 quest’anno e 12 il prossimo). Domani le visite mediche, dopo di che Vecino firmerà un contratto di quattro anni da 2,5 milioni a salire fino a 3 (diritti d’immagine compresi).
Gianlucadimarzio.com

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