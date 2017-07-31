Vecino è dell'Inter, alla Fiorentina 12 milioni quest'anno, dodici il prossimo. Al calciatore un quadriennale da 3 milioni

Manca solo l'annuncio ufficiale della società nerazzurra, tutti i dettagli economici del passaggio di Matias Vecino all'Inter

Ormai ci siamo Matias Vecino nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore dell’Inter, che verserà nelle casse della Fiorentina l’intera cifra prevista dalla clausola: 24 milioni con pagamento biennale (12 quest’anno e 12 il prossimo). Domani le visite mediche, dopo di che Vecino firmerà un contratto di quattro anni da 2,5 milioni a salire fino a 3 (diritti d’immagine compresi).

Gianlucadimarzio.com