Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Matias Vecino è ormai fuori dal progetto Conte, molteplici i motivi di scontro con il tecnico, tra i due non è mai scattato il feeling dal punto di vista caratteriale. E qualche comportamento, nel corso della stagione, non è stato digerito. La cessione per lui potrebbe essere anche imminente, chissà se qualche tifoso viola sogna un suo ritorno a Firenze considerate le lacune che la Fiorentina ha proprio per quel ruolo.