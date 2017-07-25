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Finito l'incontro tra l'agente di Vecino e l'Inter, filtra ottimismo per il suo passaggio in nerazzurro

Il centrocampista uruguaiano sarà con molta probabilità il rinforzo per il centrocampo dell'Inter di Spalletti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 12:21
Finito l'incontro tra l'agente di Vecino e l'Inter, filtra ottimismo per il suo passaggio in nerazzurro - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si è da poco concluso l'incontro tra Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino, ed i vertici nerazzurri. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com sembra che filtri ottimismo  dopo il confronto fra le due parti e che, a breve, il passaggio del centrocampista uruguaiano all'Inter potrebbe concretizzarsi.

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