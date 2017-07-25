Finito l'incontro tra l'agente di Vecino e l'Inter, filtra ottimismo per il suo passaggio in nerazzurro
Il centrocampista uruguaiano sarà con molta probabilità il rinforzo per il centrocampo dell'Inter di Spalletti
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 12:21
Si è da poco concluso l'incontro tra Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino, ed i vertici nerazzurri. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com sembra che filtri ottimismo dopo il confronto fra le due parti e che, a breve, il passaggio del centrocampista uruguaiano all'Inter potrebbe concretizzarsi.