Finito l'incontro tra l'agente di Vecino e l'Inter, filtra ottimismo per il suo passaggio in nerazzurro

Il centrocampista uruguaiano sarà con molta probabilità il rinforzo per il centrocampo dell'Inter di Spalletti

Si è da poco concluso l'incontro tra Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino, ed i vertici nerazzurri. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com sembra che filtri ottimismo dopo il confronto fra le due parti e che, a breve, il passaggio del centrocampista uruguaiano all'Inter potrebbe concretizzarsi.