Inter vuole vendere Vecino ma lui al Genoa non vuole andare. Si cercano di convincere club esteri

L’Inter non ha in mente di intervenire sul mercato di gennaio, la rosa viene considerata adeguata e la priorità sono i rinnovi contrattuali. Però la filosofia di Beppe Marotta è sempre la stessa: se un calciatore chiede di andare via, non verrà trattenuto a forza a patto che le condizioni vadano bene anche al club. Così è stato per un pezzo da 90 (meglio, 115) come Romelu Lukaku, così potrebbe essere per Matias Vecino, che alcune settimane fa dal ritiro della Nazionale uruguaiana reclamava più spazio in nerazzurro ma che all’atto pratico non è stato accontentato (anche ieri in campo solo a metà ripresa). Per questo è possibile che l’ex Fiorentina cerchi un posto al sole altrove a 6 mesi dalla scadenza del contratto e in tal senso l’agente Alessandro Lucci si sta già muovendo.

In Italia l’unico club a mostrare interesse già per gennaio è stato il Genoa, che naviga in cattive acque e rischia seriamente la retrocessione. Idea che però ad oggi non convince el Mate, alla ricerca di una proposta che gli permetta di competere a un livello più alto. L’estero potrebbe essere una soluzione, l’agente sta già parlando con club in Liga e Premier League potenzialmente interessati a un centrocampista con esperienza internazionale e a buon prezzo, vista la scadenza contrattuale ravvicinata. Lo riporta Fcinternews.com

