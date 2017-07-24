La Gazzetta dello Sport, Vecino oggi fa la visite mediche con l'Inter ma non raggiunge la squadra in Asia
Dovrebbe essere oggi il primo giorno da giocatore nerazzurro per Matias Vecino
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 11:32
Matias Vecino già oggi potrebbe svolgere le visite mediche a Milano, anche se difficilmente raggiungerà l’Inter in Asia. Tempi troppo ristretti, visto che la comitiva ripartirà da Singapore sabato notte. Ai viola andranno i 24 milioni della clausola, divisi in due tranche. Così riporta La Gazzetta dello Sport.