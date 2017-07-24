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La Gazzetta dello Sport, Vecino oggi fa la visite mediche con l'Inter ma non raggiunge la squadra in Asia

Dovrebbe essere oggi il primo giorno da giocatore nerazzurro per Matias Vecino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 11:32
La Gazzetta dello Sport, Vecino oggi fa la visite mediche con l'Inter ma non raggiunge la squadra in Asia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Matias Vecino già oggi potrebbe svolgere le visite mediche a Milano, anche se difficilmente raggiungerà l’Inter in Asia. Tempi troppo ristretti, visto che la comitiva ripartirà da Singapore sabato notte. Ai viola andranno i 24 milioni della clausola, divisi in due tranche. Così riporta La Gazzetta dello Sport.

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