Gazzetta, ore decisive per Vecino all'Inter. Intanto si è decisa la modalità di pagamento..
Come riportato dal quotidiano sportivo nazionale La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe fatta per l'arrivo di Vecino all'Inter.
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 10:32
Come riportato dal quotidiano sportivo nazionale La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe fatta per l'arrivo di Vecino all'Inter. I neroazzurri hanno deciso di pagare la clausola di 24 milioni per intero, suddividendola in due rate da 12 milioni.
Nei giorni scorsi, si era parlato di una divisione in tre parti della clausola o un aumento della cifra per pagarla in piú volte.