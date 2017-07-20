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L'Inter vuole uno sconto sulla clausola di Vecino. Mentre Badelj cambia il suo procuratore

Secondo La Nazione c'è già l'accordo tra Vecino e l'Inter ma la società nerazzurra ancora non ha pagato la clausola rescissoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 09:38
L'Inter vuole uno sconto sulla clausola di Vecino. Mentre Badelj cambia il suo procuratore - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come scrive La Nazione, l'Inter ha chiesto uno sconto per Vecino, che ha trovato con i nerazzurri un accordo quadriennale a 3,2 milioni netti a stagione, provando in alternativa a dilazionare il pagamento in due anni: opzione respinta. Nessuno dei giocatori proposti come parziale contropartita è stato preso in considerazione dai viola. Da definire a centrocampo anche la posizione di Badelj, che ha appena cambiato procuratore passando da Joksimovic a Lucci, cioè lo stesso manager di Vecino.

Vuole forse Spalletti far traslocare a Milano tutto il centrocampo viola, lo stesso che aveva ammirato nel primo periodo della gestione Sousa, quando da disoccupato dopo l’addio allo Zenit seguiva prevalentemente le partite della Fiorentina? Evoluzioni possibili nelle prossime ore, Badelj si avvia verso lo svincolo e ci sono dunque due possibilità: rinnovo con la Fiorentina grazie al nuovo procuratore o campionato viola con l’addio innescato a fine stagione, con tutte le conseguenze del caso.

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