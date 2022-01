Paulo Sousa ha provato a convincere Matias Vecino, ex calciatore della Fiorentina, in uscita dall’Inter, al Flamengo. Il centrocampista però non vuole lasciare l’Europa preferisce o rimanere in nerazzurro o restare in Italia. Lo riporta Sky Sport.

