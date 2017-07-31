La Nazione: niente numero 10 per Saponara, ha scelto l'8 lasciato libero da Vecino
La Fiorentina, una volta completato l’organico, distribuirà i numeri di maglia: a chi andrà il 10 lasciato vacante da Bernardeschi?
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 12:48
Una volta completato l’organico, la Fiorentina distribuirà i numero di maglia: a chi andrà il 10 lasciato libero da Bernardeschi? Sembrava che il favorito fosse Saponara, ma da quanto risulta l’ex dell’Empoli poi ha deciso di indossare il numero 8 lasciato libero da Vecino.
Fonte: La Nazione