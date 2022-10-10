Disastro totale. Italiano, ma che cambi fai? Laziali sempre a terra per perdere tempo. Vergogna

Un altra serata da dimenticare. Domani un altro giorno per farsi prendere in giro dagli altri. Non riusciamo mai a godere

Togli Kouamè che sta reggendo tutta l’attacco e metti Saponara che va a due allora ?

Abbiamo tenuto botta per 60 minuti. Nonostante il doppio svantaggio eravamo vivi e stavamo producendo gioco. E se vogliamo dirla tutta nel primo tempo, Jovic si è mangiato due gol, è un altro se l’è mangiato nel secondo.

La Lazio nel primo tempo si è trovato in vantaggio con un colpo di …. testa involontario di Vecino ed ha raddoppiato con un cross di Milinkovic lasciato fin troppo solo, indovina da chi? Biraghi as always!

Nel secondo tempo ci abbiamo provato nei primi 15 minuti, ma poi siamo venuti meno e ci hanno “giustamente” castigati.

Ma veniamo ai cambi. Una sola domanda, perché? Kouamè era l’unico che stava reggendo da solo l’attacco, l’unico che stava facendo salire la squadra e Italiano giustamente lo fa uscire e fa entrare un Saponara sciapo e senza benzina.

E fosse solo quello. Come al solito fa uscire gli ammoniti, tra cui Amrabat che non digerisce di buon grado il cambio. Per fortuna che stasera Mandragora ha fatto una signora partita, altrimenti il giudizio sui cambi poteva essere ancora più pesante.

Questa squadra con Italiano al comando non ha mai fatto una rimonta, e se ne ha fatta qualcuna su contano sulle dita di una mano. Entra in paura e Italiano non sa mai riprenderla.

Contro Sarri poi lo score e da brividi, 5 sconfitte su 5 incontri, e studiatela meglio no? Che senso ha lasciate in campo Jovic? Un unico senso, la bocciatura definitiva di Cabral.

Allora è il momento di mettere mano al portafoglio e spendere bene, no spendere tanto e male. Zaccagni stasera ha fatto un partitone ed è stato pagato pure 5 milioni meno di Ikone, ora la speranza di tutti noi e che Ikone ancora una volta ci suggerisca di aver sbagliato il nostro giudizio su di lui, altrimenti la società deve ammettere i suoi fallimenti.

Sopra di noi c’è addirittura il Monza, e la distanza tra noi e la quartultima è di solo 4 distanze. Meritiamo tutto questo? Puoi essere mai che ci dobbiamo gasare per una vittoria contro gli Hearts e ingrossarci il fegato dopo l’indegno spettacolo di stasera?

Qui non si tratta più di Carro A e Carro B, qui vorremmo essere tutti su unico carro, quello delle soddisfazioni sportive, che mancano da queste parti ormai da 7 anni.

Siamo stanchi di questo precariato, vogliamo godere un po’, non potete continuare a rovinarci le giornate con questi scempi, di direzione sportiva e di squadra.

Dateci un attaccante che segni, dateci un terzino che crossi, ma non sempre sulle spalle, gambe e schiena degli avversari. Dateci un playmaker, dateci un esterno che segni, ma sopratutto dateci una speranza.

NUJE VULIMME NA SPERANZA PE CAMPA DIMANE

Lo scugnizzo viola

Pagelle Viola