PAGELLE VIOLA, JOVIC SI MANGIA TROPPI GOL, BONAVENTURA UN FANTASMA, IKONE FLOP

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la gara contro la Lazio, deriva viola e sconfitta per 0-4 contro la squadra di Sarri

Perde male la Fiorentina in casa contro la Lazio, i voti dei giocatori viola

Terracciano 5,5 Non perfetto in tutti i gol subiti, può fare certamente di più

Dodò 5 Lotta con Zaccagni che non riesce sempre a tenere, può fare certamente di più in fase offensiva. Nel finale crolla come tutto il resto della squadra

Quarta 5,5 Unico a salvarsi parzialmente perchè tiene la barra della difesa dritta anche se non mancano gli errori nemmeno da parte sua, nel finale crolla anche lui

Igor 5 Si perde Vecino in occasione del primo gol laziale, sta passando un periodo negativo

Biraghi 5 In balia dell'avversario, in fase offensiva non gli riesce nulla, tutti i suoi cross non sono mai pericolosi e molto spesso non arrivano in area

Amrabat 5,5 Paga l'ammonizione nel primo tempo, perde una sanguinosa palla che fa ripartire la Lazio, cerca di lottare nel mezzo con alterne fortune

Mandragora 5,5 Si salva rispetto agli altri perchè mette grinta e voglia, non sempre perfetto tecnicamente ma ci mette cuore in una gara in cui non riesce nulla a tutta la squadra

Bonaventura 5 Tutto fumo e poco arrosto, nel primo tempo ha una grande occasione ma inspiegabilmente non tira

Ikonè 5 Cerca di far qualcosa ma sempre con il tempo sbagliato, Italiano lo toglie alla fine del primo tempo, una bocciatura, l'ennesima

Kouamè 6,5 Gioca una gara in cui fa vedere i progressi che sta facendo sotto tutti i punti di vista, Italiano lo toglie ma non lo avrebbe meritato

Jovic 4,5 Sbaglia una quantità enorme di palle gol. Una sconfitta nata dai suoi mancati gol, nel primo tempo fallisce due facili occasioni

Nico Gonzalez 5,5 Dopo pochi secondi sbaglia un gol praticamente a porta vuota, cerca un guizzo ma non è mai brillante, al minuto 90 si smarca bene ma sbaglia cercando il pallonetto

Milenkovic 5 Sbaglia sullo 0-3 laziale, non in condizione

Maleh 5,5 Entra quando la situazione è ormai alla deriva

Saponara 5 Semplicemente non adatto a giocare nella Fiorentina in questo momento, involuzione incredibile

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