BERNARDESCHI È DELLA JUVENTUS PER 45 MILIONI. VENDUTO ANCHE VECINO, CONTRATTO SUPER

Oggi Bernardeschi, domani Vecino. La Fiorentina continua a perdere giocatori chiave, emorragia senza fine nella squadra viola

Ormai è fatta, Federico Bernardeschi si può considerare un nuovo giocatore della Juventus, è arrivato l'accordo tra le due società per 45 milioni di euro che entrano nella casse viola. L'accordo è stato raggiunto nella giornata di oggi con la società bianconera che ha forzato la mano alzando l'offerta con l'obiettivo di far partire il talento di Carrara per la tournèe americana.

Ma non solo Bernardeschi, anche Vecino dice addio alla Fiorentina per andare all'Inter. Domani infatti si chiuderà ufficialmente anche questa vicenda con il centrocampista uruguaiano che si trasferirà all'Inter con il pagamento della clausola di rescissione a 24 milioni di euro. Vecino andrà a guadagnare in nerazzurro 3,2 milioni di euro in cinque anni per un totale di 16 milioni netti. A questo punto le pochissime possibilità di permanenza di Vecino sono solo da legare al calciatore e ad una sua decisione di permanenza a Firenze.

Oggi Bernardeschi, domani Vecino. La Fiorentina continua a perdere giocatori chiave. Emorragia senza fine.

Flavio Ognissanti