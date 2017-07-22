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Premium: Vecino firma domani con l'Inter. Per questo si allena con gli esuberi, niente amichevole col Bari per lui...

Secondo quanto riporta Mediaset Premium Matias Vecino firmerà domani con l'Inter. Questo è il motivo per cui il centrocampista si sta allenando con riserve ed esuberi in quel di Moena, e non prenderà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 15:59
Premium: Vecino firma domani con l'Inter. Per questo si allena con gli esuberi, niente amichevole col Bari per lui... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Mediaset Premium Matias Vecino firmerà domani con l'Inter. Questo è il motivo per cui il centrocampista si sta allenando con riserve ed esuberi in quel di Moena, e non prenderà parte all'amichevole in programma contro il Bari, in programma per oggi pomeriggio alle 17,30.

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