Premium: Vecino firma domani con l'Inter. Per questo si allena con gli esuberi, niente amichevole col Bari per lui...
Secondo quanto riporta Mediaset Premium Matias Vecino firmerà domani con l'Inter. Questo è il motivo per cui il centrocampista si sta allenando con riserve ed esuberi in quel di Moena, e non prenderà...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2017 15:59
Secondo quanto riporta Mediaset Premium Matias Vecino firmerà domani con l'Inter. Questo è il motivo per cui il centrocampista si sta allenando con riserve ed esuberi in quel di Moena, e non prenderà parte all'amichevole in programma contro il Bari, in programma per oggi pomeriggio alle 17,30.