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Frey, Vecino e Borja Valero a Firenze per l'ultimo saluto ad Astori. Coverciano strapiena

Sono arrivati in serata anche tre vecchie conoscenze della Fiorentina a dare il saluto a Davide Astori presso la camera ardente allestita a Coverciano: Borja Valero, Vecino e Frey. Oltre a loro durant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 22:28
Frey, Vecino e Borja Valero a Firenze per l'ultimo saluto ad Astori. Coverciano strapiena -
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Sono arrivati in serata anche tre vecchie conoscenze della Fiorentina a dare il saluto a Davide Astori presso la camera ardente allestita a Coverciano: Borja Valero, Vecino e Frey. Oltre a loro durante la giornata altri calciatori ed addetti ai lavori sono stati presenti. La salma domani verrà prima portata davanti allo stadio Artemio Franchi di Firenze e poi presso la Basilica di Santa Croce con la cerimonia prevista per le ore 10.00. Tantissimi i tifosi viola presenti

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