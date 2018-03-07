Frey, Vecino e Borja Valero a Firenze per l'ultimo saluto ad Astori. Coverciano strapiena

Sono arrivati in serata anche tre vecchie conoscenze della Fiorentina a dare il saluto a Davide Astori presso la camera ardente allestita a Coverciano: Borja Valero, Vecino e Frey. Oltre a loro durant...

Sono arrivati in serata anche tre vecchie conoscenze della Fiorentina a dare il saluto a Davide Astori presso la camera ardente allestita a Coverciano: Borja Valero, Vecino e Frey. Oltre a loro durante la giornata altri calciatori ed addetti ai lavori sono stati presenti. La salma domani verrà prima portata davanti allo stadio Artemio Franchi di Firenze e poi presso la Basilica di Santa Croce con la cerimonia prevista per le ore 10.00. Tantissimi i tifosi viola presenti