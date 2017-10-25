Pradè: "Sono molto felice per quello che Borja Valero e Vecino stanno facendo con la maglia dell'Inter"

Daniele Pradè, ex direttore sportivo della Fiorentina ed attualmente sotto contratto della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Se mi fa piacere vedere Skriniar protagonista con la maglia n...

Daniele Pradè, ex direttore sportivo della Fiorentina ed attualmente sotto contratto della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Se mi fa piacere vedere Skriniar protagonista con la maglia nerazzurra? Certo, ci mancherebbe, il rapporto con gli ex calciatori è forte. Lui è forte, sta dando tanto ora ma migliorerà in futuro"".

Prosegue con un pensiero su altri due giocatori che ha avuto il piacere di conoscere da vicino: "Penso anche ai miei due ex calciatori Vecino e Borja Valero, sono contento per loro".