Pradè: "Sono molto felice per quello che Borja Valero e Vecino stanno facendo con la maglia dell'Inter"
Daniele Pradè, ex direttore sportivo della Fiorentina ed attualmente sotto contratto della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Se mi fa piacere vedere Skriniar protagonista con la maglia n...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 12:43
Daniele Pradè, ex direttore sportivo della Fiorentina ed attualmente sotto contratto della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Se mi fa piacere vedere Skriniar protagonista con la maglia nerazzurra? Certo, ci mancherebbe, il rapporto con gli ex calciatori è forte. Lui è forte, sta dando tanto ora ma migliorerà in futuro"".
Prosegue con un pensiero su altri due giocatori che ha avuto il piacere di conoscere da vicino: "Penso anche ai miei due ex calciatori Vecino e Borja Valero, sono contento per loro".