L'Inter offre a Vecino un contratto da 3,2 milioni all'anno per cinque anni

Una grandissima offerta di contratto dall'Inter per Matias Vecino per un totale di 16 milioni di euro in cinque anni. Ora decide il calciatore

L'Inter cerca di stringere per Matias Vecino. Nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra i nerazzurri e il suo agente, Alessandro Lucci, per trovare l'intesa e dare un'accelerata decisiva per completare l'operazione. Secondo quanto verificato da FcInterNews, per il centrocampista uruguaiano il club di Suning è pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale da 3,2 milioni netti a stagione (16 in 5 anni). Il mediano classe '91, che verrà prelevato dalla Fiorentina, è pronto a rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti.

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