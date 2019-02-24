Matias Vecino: "Non dobbiamo gestire, attenti a Chiesa e' furbo…"

Intervistato alla fine del primo tempo, Matis Vecino, l'ex centrocampista della Fiorentina, attualmente dell'Inter, ha speso delle parole non carine ma soprattutto inappropriate verso il suo ex compag...

Intervistato alla fine del primo tempo, Matis Vecino, l'ex centrocampista della Fiorentina, attualmente dell'Inter, ha speso delle parole non carine ma soprattutto inappropriate verso il suo ex compagno di squadra Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "e' difficilissimo marcare Chiesa perché parte velocemente palla al piede e bisogna stare anche attenti a non fagli fallo, dato che e' molto furbo".

Bisogna lasciare in pace questo ragazzo e smetterla di polemizzare ogni volta su qualsiasi cosa che faccia.