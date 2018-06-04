Sky Sport, con Sarri sulla panchina del Chelsea sarà assalto a Vecino

Per Maurizio Sarri la pista che porta alla panchina del Chelsea sembra essersi fatta impervia. A raffreddare le velleità dei Blues di ingaggiare il tecnico vice-campione d'Italia col Napoli sembra sia...

Per Maurizio Sarri la pista che porta alla panchina del Chelsea sembra essersi fatta impervia. A raffreddare le velleità dei Blues di ingaggiare il tecnico vice-campione d'Italia col Napoli sembra sia stata la clausola da 8 milioni di euro che il club inglese dovrebbe pagare a quello partenopeo per strappargli il tecnico prima della scadenza del contratto; clausola sulla quale De Laurentiis non intende fare sconti.

Non tutto, però, è perduto e Sky Sport ha rivelato un retroscena di calciomercato che potrebbe realizzarsi nel caso Sarri riesca poi ad approdare sulla panchina dei Blues: uno dei calciatori che il tecnico italiano intende chiedere alla dirigenza del Chelsea sarebbe il centrocampista dell'Inter Matias Vecino.

Goal.com