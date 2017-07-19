Pedullà: "Vecino e Bernardeschi saranno venduti dalla Fiorentina entro domani a Inter e Juventus"

Alla Fiorentina arrivano i soldi della clausola per Vecino mentre la Juventus chiude oggi perché così Bernardeschi parte per la tournèe" così Pedullà

Questo le parole di Alfredo Pedullà a Radio Bruno: "Su Bernardeschi la volontà della Juventus è chiudere l’operazione entro stasera per consegnare il giocatore ad Allegri in tempo per la partenza di domani per la tournèe. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro tra Marotta e Bozzo nel quale verrà presentata un’offerta rialzata di 46 milioni di euro per venire incontro alla Fiorentina. C’è un’alta percentuale che la doppia cessione Bernardeschi-Vecino possa concretizzarsi tra oggi e domani. La Fiorentina non tratta con la società nerazzurra, se arrivano i soldi della clausola allora Vecino va via"