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Vecino non sta più bene a Milano e ha chiesto la cessione all'Inter, vuole andar via. Le ultime

Dopo Miranda e Perisic, con i problemi di Icardi in mezzo, ora anche Matias Vecino. Che succede all'Inter? Secondo il Corriere dello Sport, oltre ai dubbi relativi al futuro della panchina, anche in s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2019 11:12
Vecino non sta più bene a Milano e ha chiesto la cessione all'Inter, vuole andar via. Le ultime -
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Dopo Miranda e Perisic, con i problemi di Icardi in mezzo, ora anche Matias Vecino. Che succede all'Inter? Secondo il Corriere dello Sport, oltre ai dubbi relativi al futuro della panchina, anche in squadra si respira aria pesante, con l'uruguaiano che avrebbe chiesto la cessione seguendo l'esempio di brasiliano e croato. E se Ausilio lavora in prospettiva (ieri concluso il ritorno di Gravillon e l'acquisto del giovane portiere Brazao), ecco che i problemi più immediati sembrano arrivare dal presente.

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